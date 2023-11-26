ضبط خادمة سرقت شقة في العجوزة بتحريض طليقها

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من (أحد المواطنين- مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من مسكنه وإتهامه (سيده تعمل طرفه - مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها الواقعة، وأرشدت عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وقررت بإخفاء باقى المبلغ طرف "طليقها" ( سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) .. أمكن ضبط الأخير وأرشد عن باقى المبلغ، بمواجهته أيد ما سبق، وأضاف بعلمه أن المبلغ المالى من متحصلات جريمة السرقة.
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