ضبط خادمة سرقت شقة في العجوزة بتحريض طليقها

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من (أحد المواطنين- مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من مسكنه وإتهامه (سيده تعمل طرفه - مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها الواقعة، وأرشدت عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وقررت بإخفاء باقى المبلغ طرف "طليقها" ( سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) .. أمكن ضبط الأخير وأرشد عن باقى المبلغ، بمواجهته أيد ما سبق، وأضاف بعلمه أن المبلغ المالى من متحصلات جريمة السرقة.