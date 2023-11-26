اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 نوفمبر 2023 02:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط المتهمين بقتل سائق فى المنوفية بسبب فتاة

الأحد، 26 نوفمبر 2023 12:48 م
ضبط المتهمين بقتل سائق فى المنوفية بسبب فتاة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق "توفى متأثراً بإصابته بجروح طعنية، و3 أشخاص "مصابين بجروح متفرقة بالجسم"  – مقيمين بدائرة المركز).
 
بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بدائرة المركز ) وقيامهم بالتعدى على المتوفـى والمصابين بالضرب وإحداث إصاباتهم على إثر مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة لقيام أحد المصابين بمعاكسة كريمة أحد المتهمين.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم والأدوات المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب.






مديرية أمن المنوفية

جريمة المنوفية

جريمة قتل المنوفية

أخبار الحوادث

جرائم القتل

مقتل شخص في المنوفية

أمن المنوفية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة