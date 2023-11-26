ضبط المتهمين بسرقة ضريح بن تميم الأثري في الدقهلية.. اعرف التفاصيل

الدقهلية - محمدالحبشي

قررت جهات التحقيق بمحافظة الدقهلية، حبس 3 متهمين بينهم مفتش بمنطقة آثار ميت غمر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم بسرقة 4 لوحات من ضريح محمد بن تميم الداري الأثري، بقرية دنديط.

وتعود أحداث الواقعة لإخطار عندما تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، من أميرة حسن السيد وتبلغ من العمر 40 عاما، مفتش بهيئة الآثار بمنطقة الدقهلية، بأنها حال مرورها على ضريح محمد بن تميم الداري بقرية دنديط بميت غمر، تلاحظ لها أن باب الضريح مفتوح وعدم وجود القفل الخاص به، واختفاء 4 لوحات من الرخام مدون عليها عبارات ترجع أثريتها للعصر الفاطمي، مثبتة على جدران الضريح.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر، وبالفحص تبين سرقة اللوحة التعريفية المثبتة أعلى باب الضريح، و3 لوحات مثبتة على الجدران من الداخل.

تم تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط فرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية، وبالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام والأمن الوطني ومباحث مركز شرطة ميت غمر، لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وتوصلت جهود فريق البحث أن تشكيل عصابي مكون من 5 متهمين، خلف الواقعة، من بينهم مفتش بمنطقة آثار ميت غمر، وكان مسؤولًا عن الضريح قبل نقله للعمل في مكان آخر، وذلك بالإتفاق مع 4 آخرين لهم معلومات جنائية.

تم تشكيل مأمورية أمنية لضبط اثنين من المتهمين مقيمين بنطاق مركز كفر شكر، وهما أحمد ذ.إ.، ويبلغ من العمر 30 عاما، وشقيقه إبراهيم ذ.إ. ويبلغ من العمر 32 عاما، مسجلين خطر إستعمال قوة ومخدرات وخطف واغتصاب، ومطلوب ضبطهما على ذمة قضايا جنائية.

وفور استشعار المتهمين إقتراب القوة الأمنية، بادرا بإطلاق أعيرة نارية صوبهم، ما دفع القوة الأمنية إلى مبادلتهما إطلاق النيران، وأسفرت المواجهة عن مصرعهما.

كما تمكن الفريق الأمني من ضبط باقي التشكيل العصابي، وهم: أحمد خ.ت.إ. 31 عاما، مقيم بقرية المعصرة التابعة لمركز ميت غمر، مفتش بمنطقة آثار ميت غمر، وكريم م.ال.س. 40 عاما، مقيم بقرية صهرجت الكبرى، وله كارت معلومات جنائية، وهشام س.ع.ال. 44 عاما، مقيم بقرية صهرجت الكبرى، وله كارت معلومات جنائية.

وأكدت تحريات ضباط المباحث، أن المتهم الأول اتفق مع الثاني على سرقة الضريح، وإخفاء المسروقات في منزله لحين التصرف فيها، واستعان الثاني بباقي المتهمين لتنفيذ المخطط.

تم ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.