اليوم السابع
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"صحة الدقهلية": انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمى"

الأحد، 26 نوفمبر 2023 12:29 م
"صحة الدقهلية": انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمى" الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمى" خلال الفترة من 26 -30 نوفمبر ، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" والتي تستهدف 27 محافظة من ضمنها الدقهلية.
 
وأشارت الدكتورة عبير عبد الغنى، وكيل المديرية، إلى أن المرحلة الثانية تستهدف 9 إدارات هى “منية النصر  - السنبلاوين - تمي الامديد - نبروه  - الجمالية - المطرية - دكرنس  -طلخا - جمصة ”.
 
وأضافت الدكتورة سحر ثابت، مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.
 
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية , بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.
 
 






الدقهلية

صحة الدقهلية

حقك تنظمي

تنظيم الأسرة




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