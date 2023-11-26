صحة البحر الأحمر: إنشاء ملف طبى عائلى لكل أسرة فى المحافظة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر ، عن بدء إنشاء ملف طبي عائلي لكل أسرة فى المحافظة، بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بدء حصر وترقيم الأسر في النطاق الجغرافي للوحدات الصحية والمراكز الطبية، يهدف هذا الإجراء إلى فتح ملف طبي عائلي يشمل تاريخ المرض والفحوصات الإكلينيكية لأفراد الأسرة، بإشراف الدكتور أحمد جلال، مدير إدارة الرعاية الأساسية، وفريقه بالإدارات الصحية المعنية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن خدمات منظومة طب الأسرة تشمل الكشف الطبي بمختلف التخصصات، ورعاية الأمهات الحوامل ومتابعة الأطفال والتطعيمات الروتينية، إلى جانب خدمات المعامل والتصوير الطبي للتشخيص والمتابعة الدقيقة للعلاج.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن خدمات تنظيم الأسرة والمشورة الزوجية ورعاية كبار السن، إضافةً إلى برامج تثقيفية وتوعوية تعنى بالصحة الأسرية والتثقيف الصحي. والوحدات التى تشمل هذه المبادرة في البحر الأحمر هي: وحدة الامل بمدينة رأس غارب ، وحدة الأحياء بمدينة الغرقة ،وحدة سفاجا بمدينة سفاجا ،وحدة الأمل بمدينة القصير ، مركز طب الأسرة بمدينة مرسى علم ، وحدة أبو رماد بمدينة الشلاتين.