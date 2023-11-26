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شاهد أعمال إنشاء محطة مترو المتحف المصرى بالخط الرابع للمترو

الأحد، 26 نوفمبر 2023 11:13 ص
شاهد أعمال إنشاء محطة مترو المتحف المصرى بالخط الرابع للمترو أعمال إنشاء محطة مترو المتحف المصرى
كتب ــ سيد الخلفاوى

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نشرت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل المصرية، صورا توضح تقدم الأعمال بمحطة مترو المتحف المصرى الكبير، ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذى يبلغ طوله 42 كم.
 
ويصل عدد محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق، إلى 38 محطة، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.
 
ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.
 
أعمال إنشاء محطة مترو المتحف المصرى
أعمال إنشاء محطة مترو المتحف المصرى

جانب من أعمال إنشاء محطة مترو المتحف المصرى
جانب من أعمال إنشاء محطة مترو المتحف المصرى

محطة مترو المتحف المصرى بالخط الرابع للمترو (5)
محطة مترو المتحف المصرى بالخط الرابع للمترو

 







محطة مترو المتحف المصرى

الخط الرابع للمترو

المتحف المصرى الكبير

مترو الانفاق



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