زوج يشكو زوجته: حرمتنى من رؤية أطفالى بسبب النفقة

كتبت أسماء شلبي

أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإسقاط الحضانة بعد حرمانه من رؤية أطفاله طوال العام الحالي، وكذلك طالب بالتعويض وحبسها أمام كلا من محكمة الجنح ودائرة التعويضات، ليؤكد:" حرمتني من حقي كأب في رعاية أبنائي والتواصل معهم بسبب عجزي عن تلبية طلباتها بزيادة مبالغ النفقة التي تصل حالياً لـ 23 ألف جنيه".

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" طالبتني زوجتي بتوفير مبلغ مالي 40 ألف جنيه شهرياً رغم علمها بحالتي المادية، وعندما وسط الأقارب لحل الخلافات بيننا ثارت واتهمتني بفضحها، لأعيش في جحيم بعد تسببها لي بالضرر المادي والمعنوي".

وأكد الزوج:" لاحقتني بدعوي طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، وقدمت الشهود والمستندات التي لإثبات عنفها ضده، والاتهامات الكيدية التي طالتني علي يدها وإعلانها رغبتها بالانتقام مني وتخطيطها لإلحاق الأذي والضرر بي".

وتابع الزوج:"تتركني أستدين حتي أنفق علي متطلباتها التي لا تنتهي، وعندما اعترض تسبني بأبشع الألفاظ، وتلاحقني بالدعاوي القضائية والاتهامات الكيدية، وتسبني بأبشع الألفاظ وتهدد بالتخلص مني".

وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتي تسببت لي بضرر بالغ وإصابات خطيرة، لأعاني بسبب الإصابات التي لحقت بي علي يديها، مما دفعني لتحرير بلاغات ضدها، بعد رفضها كافة الحلول الودية".