اليوم السابع
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الأحد، 26 نوفمبر 2023 11:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس وزراء هولندا يشيد بجهود مصر فى هدنة غزة خلال اتصال بالرئيس السيسى.. إنفوجراف

الأحد، 26 نوفمبر 2023 11:31 م
رئيس وزراء هولندا يشيد بجهود مصر فى هدنة غزة خلال اتصال بالرئيس السيسى.. إنفوجراف رئيس وزراء هولندا يشيد بجهود مصر فى هدنة غزة

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من  "مارك روته" رئيس الوزراء الهولندي، أشاد رئيس الوزراء الهولندي بالجهود المصرية للوصول إلى الهدنة الإنسانية في القطاع.

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استعرض الرئيس العمل الجاري لتثبيت الهدنة وضمان نجاح عملية تبادل المحتجزين، كما استعرض الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتنظيم عملية استقبال المساعدات الدولية ذات الصلة.

اتفق الجانبان على أهمية تركيز الجهود في الوقت الجاري على تمديد الهدنة، مع العمل على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والتحرك العاجل لإدخال القدر المطلوب من المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي غزة، بما يمهد لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.







مصر

إسرائيل

غزة

فلسطين



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