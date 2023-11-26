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أكد رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين، أن رعايا بلاده المفرج عنهم ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى التي تمت أمس بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في حالة جيدة.

وقال تافيسين - في تغريدة عبر موقع (إكس) "تويتر سابقا" أوردتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الأحد "الجميع آمنون، وبوجه عام صحتهم النفسية جيدة وقادرون على التحدث بشكل طبيعي."

كانت الفصائل الفلسطينية قد أطلقت مساء أمس السبت سراح إجمالي 17 شخصا، هم 4 مواطنين تايلانديين و13 إسرائيليا.

وفى سياق آخر، أطلق الفلسطينيون الألعاب النارية فى سماء غزة احتفالا بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد اليوم الأول من عملية التبادل بين إسرائيل وحماس، يترقب الإسرائيليون والفلسطينيون، إطلاق الدفعة الثانية من المحتجزين والأسرى، وسط آمال بأن تخفف هذه الخطوة من هول الحرب.

خرجت الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، من سجن "عوفر" الإسرائيلي في مدينة "بيتونيا" الواقعة غرب محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية المحتلة.