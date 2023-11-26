رئيس هيئة الرعاية الصحية: نستهدف التعاون لإطلاق الحملات التوعوية

كتب ـ وليد عبد السلام

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون وذلك ضمن فعاليات الملتقى الدولي السنوي الرابع للهيئة، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن سعادته لتوقيع مذكرة التفاهم ومواصلة التعاون بين هيئة الرعاية الصحية وإحدى الشركات العالمية فى مصر، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة تمثل خطوة هامة في تعزيز قدرات مقدمي الخدمة الصحية بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية في مجال علاج أمراض القلب وتصلب الشرايين والكشف المبكر وتوعية المواطنين حول الوقاية منها، لافتًا إلى أن الأمراض القلبية تشكل تحديًا كبيرًا للمجتمع، وأن توفير التدريب المتخصص وتعزيز الوعي الصحي سيسهمان في تحسين جودة الرعاية الصحية والحد من انتشار هذه الأمراض.

وأكد السبكي، أهمية التعاون الاستراتيجي بين هيئة الرعاية ونوفارتس لتحقيق الأهداف المشتركة في استمرارية تحسين الرعاية الصحية في مصر، لافتًا إلى أن هذه الشراكات الفعالة تأتي تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون مع جميع الجهات المعنية بقطاع الرعاية الصحية ذات المكانة المتميزة لتوفير التغطية الصحية الشاملة للمصريين وفق أعلى معايير الجودة العالمية لينعموا بحياة أكثر صحة كركيزة أساسية لتحقيق خطة الدولة في التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وتابع السبكي: مؤكدًا أهمية التعاون مع القطاع الخاص كشركاء نجاح لتعزيز الابتكار والتطور في الرعاية الصحية، ورفع كفاءة واستدامة النظم الصحية، وتشجيع الاستثمار الصحي وتحقيق أهداف مصر 2030، وأعرب عن ثقته في أن هذه المذكرة ستحقق نتائج إيجابية وستساهم في بناء البرامج حول الأهداف المشتركة والمساهمات التي تحقق قيمة لمقدمي الرعاية الصحية والمجتمعات التي نخدمها، مؤكدًا تطلع الجميع إلى مستقبل أفضل لقطاع الرعاية الصحية في مصر، ومؤكدًا مواصلة هيئة الرعاية الصحية العمل بكل جهد لتحقيق رؤية مصر في توفير رعاية صحية عالية الجودة وتعزيز الوعي الصحي للمواطنين.

واتفق الطرفان، بموجب توقيع مذكرة التفاهم على التعاون لتنمية مهارات وقدرات مقدمي الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية من خلال تنظيم التدريبات والأنشطة العلمية الخاصة بالمجال العلاجي لأمراض القلب بشكل عام، والمعلومات الخاصة بأمراض قصور عضلة القلب وتصلب الشرايين بشكل خاص، بهدف تطوير مهاراتهم وتحديث معارفهم في هذا المجال الحيوي، هذا بما فيه من مشاركة الهيئة بالجديد في التشخيص والعلاج التي بموجبها ستقوم بتعزيز الرعاية الصحية المتخصصة وتحسين رحلة علاج المرضى وتطبيق أحدث الممارسات الطبية العالمية.

واتفقا، أيضًا على تقديم التدريب والتعليم الطبي المستمر للأطباء والصيادلة وفرق التمريض العاملين في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بهدف تمكينهم من التشخيص المبكر والعلاج الفعال لأمراض القلب والوقاية منها، إضافة إلى إطلاق حملات توعوية لزيادة الوعي لدى المرضى والمواطنين بشأن خطورة الإصابة بأمراض القلب، وتشجيعهم على تحسين نمط الحياة وتبني الأساليب الصحية السليمة وإجراء الفحوصات المبكرة والتشخيص المبكر لأمراض قصور عضلة القلب وتصلب الشرايين.