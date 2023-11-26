رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة المدينة الجامعية للطلاب

كتب ــ لؤى على

أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر ، جولة تفقدية إلى المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر؛ لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة للبوابة الرئيسة للمدينة الجامعية، التي يجري العمل بها على قدم وساق، إضافة إلى متابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة للسور الخارجي المحيط بالمدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر بما يتناسب مع قيمة وعراقة جامعة الأزهر بتاريخها التليد على مدار أكثر من ألف عام في خدمة الإنسانية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وأوضح الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن هذه الجولة التفقدية تأتي في إطار حرصه الدائم والمستمر على متابعة جميع أعمال التطوير التي تشهدها قطاعات الجامعة المختلفة بالقاهرة والأقاليم.

وأشاد رئيس الجامعة بما لمسه على الطبيعة من أعمال التطوير التي تشهدها المدن الجامعية والتي تعد أكبر حركة تطوير في تاريخ المدن الجامعية بجامعة الأزهر في مدن القاهرة والأقاليم منذ نشأتها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو هلال، مدير عام المركز الهندسي بالجامعة، و محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، وأسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، خالد رزق، مدير عام المدن الجامعية بجامعة الأزهر.