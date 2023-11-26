رئيس الوزراء يستعرض مع مسئولى مجموعة ماجد الفطيم الاستثمارات المرتقبة بمصر

كتبت هند مختار- تصوير سليمان العطيفى

المجموعة تعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة مليار دولار.. ومضاعفة فروع كارفور إلى 140 فرعًا فى 25 مدينة





الرئيس التنفيذى للمجموعة: وفرنا 9 آلاف فرصة عمل فى مصر.. بخلاف 6 آلاف مصرى يعملون فى المجموعة فى دول أخرى

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذى لـ"مجموعة ماجد الفطيم القابضة"، وضياء الدين يحيى، الرئيس الإقليمى لشركة "ماجد الفطيم العقارية مصر"، وذلك لاستعراض استثمارات ومشروعات الشركة المُرتقبة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن تقديره لأنشطة "مجموعة ماجد الفطيم القابضة" المتنوعة فى السوق المصرية، مؤكدًا أنها واحدة من الشركات الجادة التى تحرص على تقديم خدماتها على مستوى عال من الجودة، مشيرًا إلى أن الشركة استطاعت على مدار الأعوام الماضية توفير آلاف فرص العمل فى القطاعات التى تعمل بها.

وخلال الاجتماع، قال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذى لـ"مجموعة ماجد الفطيم القابضة" أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة مليار دولار فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، متوجهًا بالشكر لرئيس الوزراء على دعمه المستمر للمجموعة على مدار الفترات الماضية.

وأضاف "إسماعيل" أنه رغم التحديات الموجودة حاليًا، نرى أن مستقبل مصر واعد، والمناخ الاستثمارى متميز.

وتابع: الشركة مُلتزمة بضخ المزيد من الاستثمارات، فالشركة استثمرت حتى الان 2.5 مليار دولار، ونعتزم استثمار مليار دولار أخرى.

وأكد أن مجموعة "ماجد الفطيم القابضة" هى شركة باستثمارات عربية، وتفخر بوجودها فى السوق المصرية، مشيرًا إلى احتفال الشركة باليوبيل الفضى بمناسبة مرور 25 عامًا على انطلاق أعمالها فى مصر.

وأوضح أن النسبة الأكبر من استثمارات المجموعة فى مصر تم ضخه خلال السنوات التسع الأخيرة، نظرًا لما لاقته من دعم متكامل وللمناخ الايجابى للاستثمار فى مصر، مشيرًا إلى أن الشركة يعمل بها أكثر من 9 آلاف عامل فى مشروعاتها بمصر، إذ تدير الشركة 70 فرعًا من فروع كارفور ولدينا خطة لمضاعفة هذا العدد فى 25 مدينة على مستوى الجمهورية.

وأكد الرئيس التنفيذى للمجموعة أن الشركة أسهمت فى تحقيق نقلة نوعية فى قطاعات التجزئة والتطوير العقارى والترفيه العائلى فى مصر منذ أن افتتحت "سيتى سنتر المعادي" عام 2002، الذى حقق تغييرًا جذريًّا فى قطاع التجزئة والقطاع التجارى فى البلاد، حيث قدَّم مفهوم المراكز التجارية ذات المستوى العالمى بمصر.



رئيس الوزراء و مجموعه الفطيم

واستطرد: بالإضافة إلى توفير 9 آلاف فرصة عمل فى مصر، يوجد 6 آلاف مصرى آخرين يعملون فى المجموعة فى دول أخرى، والمصريون هم أكبر جنسية تعمل فى المجموعة.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح كارفور العاصمة الإدارية خلال شهر فبراير المقبل قبل شهر رمضان المبارك. وتطرق إلى خطة توسيع العمليات التشغيلية لمتاجر "سوبيكو" للبيع بأسعار الجملة لتصل إلى 144 متجرًا فى مصر بحلول عام 2030.

وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ 20 مليار جنيه فى إقامة مشروعات جديدة، بالإضافة إلى عمليات التوسع والتجديدات للمراكز التجارية القائمة ومراكز الترفيه حتى عام 2030، بالإضافة إلى ذلك فهناك 4.6 مليار جنيه أخرى سيتم تخصيصها للاستثمار فى السوق المحلية.

وتطرق إلى تنوع استثمارات المجموعة، حيث تم الإعلان عن إنشاء شركة جديدة فى مصر للحلول المتكاملة، مشيرًا إلى قيام الشركة بنقل ألف وظيفة إلى مصر، وهناك خطة لنقل ألف وظيفة أخرى، كما أن الشركة تُصدِّر من مصر الخدمات والكفاءات المختلفة، وكذلك حصلت المجموعة على رخصة تصدير حاصلات زراعية وتقوم بالتصدير حاليًا لـ 16 دولة.