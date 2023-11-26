اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس الوزراء العراقى يدعو إلى مساعدة بلاده فى تحديد الداعمين للإرهاب ومحاكمتهم

الأحد، 26 نوفمبر 2023 09:26 م
رئيس الوزراء العراقى يدعو إلى مساعدة بلاده فى تحديد الداعمين للإرهاب ومحاكمتهم محمد شياع السودانى
أ ش أ

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دعا رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، المحكمة الجنائية الدولية إلى مساعدة بلاده فى تحديد الداعمين للإرهاب من أجل مقاضاتهم فى المحاكم العراقية.

وذكر المكتب الإعلامى للسودانى -فى بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، اليوم /الأحد/- أن السودانى استقبل المُدّعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان والوفد المرافق له، حيث بحثا آليات التعاون بين الحكومة العراقية والمحكمة الجنائية الدولية؛ لمحاسبة عناصر عصابات "داعش" الإرهابية الذين ارتكبوا الجرائم فى العراق بما يساعد فى إنصاف آلاف الضحايا الذين قضوا على يد الإرهاب.


وأشار السودانى إلى أن العراق حارب الإرهاب بالنيابة عن العالم وتمكن من هزيمته، وقدم فى سبيل ذلك الكثير من التضحيات.


من جانبه، أكد خان حرص المحكمة الجنائية الدولية على ملاحقة ومحاسبة المنتمين للتنظيمات الإرهابية فى العراق وإنصاف الضحايا، مضيفا أن العراقيين ألحقوا الهزيمة بداعش الإرهابية عبر وحدتهم وتماسكهم والتصميم على تطهير أرضهم.







العراق

محمد شياع السودانى

داعش

الإرهاب



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