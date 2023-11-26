رئيس الاتحاد العالمى لطب النساء سابقا: مصر الرابعة عالميا فى نسبة الولادة القيصرية

كتبت ـ آية دعبس

تعقد اليوم الأحد، نقابة الأطباء ، فعاليات ورشة عمل بعنوان " دور القابلات والأطباء في تعظيم الولادة الطبيعية " والتي تناقش أسباب تراجع الولادة الطبيعية في مصر والدور المنوط للقابلة والطبيب في عملية الولادة الطبيعية، وتستضيف ورشة العمل العديد من أساتذة الطب والقيادات المعنية في مجال صحة الأسرة.

وقال الدكتور جمال أبو السرور الرئيس السابق للاتحاد العالمي لطب النساء والتوليد، حسب بيان أصدرته النقابة، أنه من أسباب تراجع الولادة الطبيعية هو ضعف ثقافة الصحة الإنجابية وغياب التوعية بفوائد الولادة الطبيعية، مؤكداً أن الولادة القيصرية تصبح ضرورة عند الدواعي الطبية فقط والذي يقررها الطبيب وليس لرغبة الأم، وأشار د.أبو السرور إلى أن مصر تحتل المركز الرابع بين دول العالم في نسبة الولادة القيصرية، مؤكداً على دور القابلات في عملية الولادة الطبيعية وضرورة تدريب أطباء الامتياز على فن الولادة الطبيعية.

بينما أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء حرص النقابة على تفعيل دورها في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري خاصة في الأقاليم والمناطق البعيدة بتقديم مميزات وعوامل جذب للفريق الطبي بها وتوفير الإمكانيات المادية، مضيفاً أن نقابة الأطباء ستتواصل مع جميع الجهات المعنية لتفعيل التوصيات التي ستخرج بها ورشة العمل وذلك لزيادة الولادة الطبيعية والحد من نسبة الولادات القيصرية غير اللازمة.