اليوم السابع
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"حماة الوطن" بالمنيا ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم الرئيس السيسي فى الانتخابات

الأحد، 26 نوفمبر 2023 07:13 م
"حماة الوطن" بالمنيا ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم الرئيس السيسي فى الانتخابات مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى
المنيا- حسن عبد الغفار

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ينطلق بعد قليل المؤتمر الجماهيرى الحاشد والذى ينظمه حزب حماة الوطن بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، وذلك لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بمركز سمالوط شمال المحافظة. 

وذلك بحضور القيادات التنفيذية للحزب بمحافظة المنيا، وكذلك مسؤلين من الحملة الرئاسية للمرشح عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى رجال الدين، وعدد كبير من الشباب وأهالى مركز سمالوط شمال المنيا. 
 
واحتشد المئات من أهالى المنيا ومركز سمالوط بالسرادق المقام على ترعة الصفصافية بسمالوط، والذين توافدوا مبكرا للمشاركة فى مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، وقد تم تعليق لافتات تحمل عبارات مشينا فى طريق هنكمله وشاشات عرض كبرى، لعرض الاغانى الوطنية، وعرض المشروعات القومية التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية. 
 
يذكر أن محافظة المنيا، شهدت الايام الماضية مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي نظمة حزب مستقبل وطن بمدينة المنيا. 
 
مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (1)
مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (1)

مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (2)
مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (2)

مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (3)
مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (3)

مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (4)
مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (4)

مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (5)
مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (5)

مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (6)
مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (6)

مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (7)
مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (7)






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