اليوم السابع
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حبس نقاش وزميله بتهمة سرقة سيارة فى القاهرة الجديدة

الأحد، 26 نوفمبر 2023 11:12 ص
حبس نقاش وزميله بتهمة سرقة سيارة فى القاهرة الجديدة سرقه، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس نقاش وزميله 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة سيارة فى منطقة التجمع الأول، واعترف المتهمان بارتكابهما للواقعة، وأنهما كونا تشكيلا عصابيا، لسرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه (نقاشَين- مقيمان بدائرة قسم شرطة دارالسلام) لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة سيارة، حال توقفها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، عن طريق سرقة مفتاح السيارة، وأرشدا عن السيارة، وتحرر المحضر اللازم، لتقرر النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.







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اخبار الحوادث




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