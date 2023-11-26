جيش الاحتلال يوثق لحظة وصول حافلة المحتجزين لإسرائيل.. فيديو

كتب محمد تهامى زكى

كشف دانيال هاجاري، متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، لقطات من وصول الحافلة التى تنقل الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين المُفرج عنهم من قطاع غزة إلى تل أبيب، مساء السبت، الذي بلغ عددهم 13 إسرائيليًا، إضافة إلى 4 تايلانديين.

وقال هاجاري، عبر حسابه على منصة X: "قامت وحدة نخبة من الجيش الإسرائيلي وقوة من الشاباك بمرافقة المختطفين الذين عادوا إلى إسرائيل، وبعد إجراء تقييم أولي لحالتهم الطبية، سترافق قواتنا العائدين حتى وصولهم إلى عائلاتهم في المستشفيات".

תיעוד של רגע כניסת השבים ארצה לשטח מדינת ישראל: pic.twitter.com/UPsUdRoUdR — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 25, 2023

وأفرجت حركة حماس - في وقت سابق اليوم - عن الدفعة الثانية من الإسرائيليين، ومن المقرر أن يتبع ذلك إفراج إسرائيل عن 39 أسيرًا فلسطينيًا من الأطفال والنساء.

وتضم الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى إطلاق سراح 33 من الأطفال الفلسطينيين و6 نساء فلسطينيات من السجون الإسرائيلية، بينما يضم المُفرج عنهم من غزة 8 من الأطفال و5 من النساء الإسرائيليات، بالإضافة إلى 7 من الأجانب.

وفي وقت سابق الليلة، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجهود المصرية والقطرية أفلحت في تذليل العقبات أمام الإفراج عن الدفعة الثانية من المُحتجزين الإسرائيليين من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بعد تأخر إتمام الصفقة وتهديد الجيش الإسرائيلي باستئناف العمليات البرية إذا لم يتم الافراج عن الدفعة الثانية من الأسرى قبل حلول منتصف الليل.