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جامعة حلوان: زيادة الدعم الطبى للطلاب والتعاقد مع مستشفيات إضافية

الأحد، 26 نوفمبر 2023 07:00 ص
جامعة حلوان: زيادة الدعم الطبى للطلاب والتعاقد مع مستشفيات إضافية جامعة حلوان
كتب ـ محمد صبحى

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أكدت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية على مدار العام الدراسى فضلا عن اهتمام بالرعاية الصحية للطلاب إذ اتخذت خطوات عديدة فى تحقيق هذا الغرض.

وقال هشام رفعت الأمين العام المساعد لجامعة حلوان، إنه فيما يخص الطالب والخدمات الطلابية استضافت جامعة حلوان لأول مرة أسبوع شباب الجامعات بمشاركة (4500) طالب وطالبة من (47) من الجامعات والمعاهد المصرية، والذي حقق نجاحا كبير وأشاد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي في المجلس الاعلى للجامعات لشهر سبتمبر الماضي.

وأشار إلى المشاركة الطلابية فى أكثر من (60) مهرجانا ومسابقة وفعالية طلابية، وإطلاق مسابقة أنت النجم لاكتشاف المواهب الطلابية شارك فيها ما يقرب . 4000 طالب وطالبة على مستوى المراحل ، بخلاف العشرات من المسابقات والفعاليات الطلابية داخل الجامعة، بمختلف الكليات وبالمدن الجامعية ومما أدى الى ارتفاع الخطة لتبلغ خمس اضعاف خطة العام الماضي 2022/2021 و احرازهم العديد من الجوائز الهامة.

وذكر أنه تم إطلاق الموسم الثاني لمسابقة العباقرة لهذا العام ودعم المواهب سيتم إطلاق الموسم الثاني لمسابقة أنت النجم، بجانب الاهتمام بالصحة العامة لأبنائنا الطلاب فقد تم تغطية الرعاية الصحية من خلال التعاقد مع مجموعة من المستشفيات، وزيادة الدعم المخصص لعلاج الطلاب، ووضع الأولوية نحو تقديم الخدمة الطبية من خلال مستشفى الجامعة ببدر.







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