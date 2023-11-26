توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل كفر الشيخ الشمالية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، توقف حركة الملاحة والصيد ب ميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، من اليوم الأحد، ولحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك طبقاً لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض شمال البلاد لموجة من الطقس السيئ والتى تؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، و‎رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً بمواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وأشار إلى المتابعة المستمرة للموقع الالكتروني الخاص بالتنبؤ بحالة الطقس والأرصاد الجوية والتوقعات بسقوط الأمطار والذى يتم نشره بصفة يومية على الصفحة الرسمية للمحافظة.

فيما تهيب محافظة كفرالشيخ، المواطنين بعدم القيام بأي أنشطة بحرية، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، وتوخي الحيطة والحذر وتجنب استخدام أجهزة المحمول أثناء القيادة وإتباع كافة وسائل الأمان، وبخاصة فى المنحنيات حرصاً على سلامتهم.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد والذي تنخفض معه مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

كما أعلنت عن هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط، ليصل ارتفاع الموج من( 3_ 5 )متر، وتنخفض درجات الحرارة مقارنة باليوم بمعدل من (2-3) درجات على أغلب الأنحاء كما تظل الأجواء باردة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح، وسجلت العظمى على القاهرة 25 درجة مئوية.