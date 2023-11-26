توزيع 26 طن سكر على الأهالى بقرى ومدن الشرقية بـ27 جنيها للكيلو.. صور

جهود مكثفة بذلتها مديرية التموين بالشرقية، لتوفير السلع المدعومة، فى إطار تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار ومواجهة جشع التجار ومحتكرى السوق.

نجحت فى توزيع 26 طنا من السكر، عبر السيارات المنتقلة والمحال التجارية الكبيرة، بسعر 27 جنيها للكيلو، بواقع 2 كيلو لكل مواطن، ذلك بالقرى ومدن المحافظة، ذلك تحت إشراف فايزة عبد الرحمن وكيل أول وزارة التموين.

فوزعت 10 أطنان سكر بسعر 27 جنيها للمستهلك بقرى منيا القمح بواقع 2 كيلو للمواطن، و10 أطنان بقرى مركز الزقازيق و3 أطنان بقرى ومدينة القنايات و3 أطنان بقرى أبوحماد بإجمالى كمية 26 طنا.

كما تم توزيع عدد 960 زجاجة زيت لتر سعر الزجاجة 43 جنيها وعدد 720 زجاجة زيت 800 جرام بسعر 34 جنيها، وعدد 350 صفيحة سمنة زنة 3 كيلو جرام سعر الصفيحة 140 جنيها.

كما تم توزيع السكر بسعر 27 جنيه للمستهلك بقرى مركز الزقازيق، بحملة برئاسة فوزى عبدالله مدير إدارة المركز فى القرى "ميت ابو عربى - بردين - طحلة بردين - الزهراء"، بواقع 2 كيس لكل مواطن وذلك دون تحميل أى سلعة اخرى على السكر وجارى استكمال الصرف على باقى الوحدات المحلية الاخرى.

وفى قرى الحسينية وزعت بالسيارات المتنقلة ومحلات البقالة بواقع 2 كيلو للفرد وذلك تحت اشراف تام من إدارة تموين الحسينية، كذلك قامت إدارة تموين منيا القمح برئاسة على عبدالمحسن.

وتوزيع كميات كبيرة من السكر وبمعدل واحد طن لكل قرية "قريه العزيزية / شلشلمون / بنى هلال / كفر شلشمون".

و بمدينة الزقازيق فى "الحناوى وعزبة عبداللطيف حسانين وقسم حسن صالح وكفر عبد العزيز وشارع وادى النيل" بواقع 2 كيس لكل مواطن وبكمية قدرها 3 أطنان 750 كجم.

وفى أولاد صقر قامت بضخ كميات من السكر بالتعاون مع رئيس مجلس المدينة وذلك تيسيرا على المواطنين فى قصاصين الازهار والمدينة وعزبة ميخائيل.