الرئيسية أخبار عاجلة تقارير إسرائيلية: خطة تبادل الأسرى والمحتجزين تسير وفق ما هو مخطط الأحد، 26 نوفمبر 2023 04:28 م المحتجزون - أرشيفية كتب محمد عبد المجيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، نقلا عن تقارير إسرائيلية: خطة تبادل الأسرى والمحتجزين تسير وفق ما هو مخطط. وأضافت التقارير الإسرائيلية، أنه تم حل المشاكل التقنية التي عرقلت دخول الشاحنات إلى قطاع غزة. اتفاق غزه اتفاق غزة هدنة غزه هدنة غزة هدنة حماس واسرائيل اتفاق الهدنة بين حماس واسرائيل الوساطة المصرية فى غزة هدنة انسانية فى غزة تبادل الاسرى اتفاق تبادل الأسرى غزة اخبار غزة حركة حماس هدنة إنسانية اسرائيل وحماس صفقة تبادل الاسرى اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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