كتب محمد عبد المجيد

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، نقلا عن تقارير إسرائيلية: خطة تبادل الأسرى والمحتجزين تسير وفق ما هو مخطط.

وأضافت التقارير الإسرائيلية، أنه تم حل المشاكل التقنية التي عرقلت دخول الشاحنات إلى قطاع غزة.