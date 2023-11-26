تعرف على كيفية التفريق بين بطاطس التحمير وبطاطس الطبخ من قلب المزارع

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من مزارع البطاطس بمحافظة المنيا، للتعرف على الفرق بين بطاطس التحمير وبطاطس الطبخ، خاصة أن أنواع البطاطس متعددة وأشكالها مختلفة وتزرع بأنواع كثيرة داخل محافظة المنيا.

قال خالد نجاح، أحد المزارعين إنه لا فرق بين بطاطس التحمير وبطاطس الطبخ في الزراعة والاختلاف فقط أصناف المحصول، لكن مواعيد الزراعة واحدة وطرق الرى والزراعة واحدة والفارق فى الشكل فهناك نوع يسمى الكارا وهو يستخدم فى التحمير والطبخ، أما الأروزونا صيفية وغيرها من الأصناف تستخدم فى الطبخ.

هذا بالإضافة إلى الحجم والملمس والشكل، فهناك أنواع لونها أحمر خالص وتلك هى بطاطس التحمير بالإضافة إلى ملمس البطاطس إذا كان متماسكا ولا يقشر فهذا نوع جيد من البطاطس سواء تحمير أو طبخ.

ولفت خالد قائلا إن زراعة البطاطس تتم على عروتين الأولى صيفية والأخرى شتوية، ونحن الآن فى موسم حصاد العروة الشتوية التى يتم زراعتها بداية من شهر أغسطس فى كل عام ويبدا حصاد المحصول مع نهاية شهر نوفمبر وبداية شهر ديسمبر.