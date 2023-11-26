تعرف على الفرق بين أنواع الجرائم الثلاثة وعقوبتها

كتب بهجت أبو ضيف

فرق قانون العقوبات المصري، بين 3 أنواع من الجرائم، وفصلها وحدد عقوبة كلا منها، حيث نص القانون في الباب الثاني، على أنواع الجرائم، وذكرت المادة 9 أن الجرائم ثلاثة أنواع:

(الأول) الجنايات.

(الثاني) الجنح

(الثالث) المخالفات

كما نصلت المادة 10 على أن الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:

- الإعدام.

- السجن المؤبد.

- السجن المشدد.

- السجن.

وجاء بالمادة 11 ، أن الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:

- الحبس.

- الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.

ونصت المادة 12 على أن المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.