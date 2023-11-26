اليوم السابع
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تعرف على الفرق بين أنواع الجرائم الثلاثة وعقوبتها

الأحد، 26 نوفمبر 2023 02:00 ص
تعرف على الفرق بين أنواع الجرائم الثلاثة وعقوبتها محكمة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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فرق قانون العقوبات المصري، بين 3 أنواع من الجرائم، وفصلها وحدد عقوبة كلا منها، حيث نص القانون في الباب الثاني، على أنواع الجرائم، وذكرت المادة 9 أن الجرائم ثلاثة أنواع:

(الأول) الجنايات.

(الثاني) الجنح

(الثالث) المخالفات

كما نصلت المادة 10 على أن الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:

- الإعدام.

- السجن المؤبد.

- السجن المشدد.

- السجن.

وجاء بالمادة 11 ، أن الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:

- الحبس.

- الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.

ونصت المادة 12 على أن المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.

 







قانون العقوبات

أنواع الجرائم

الجنايات

الجنح

المخالفات

القانون المصري



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