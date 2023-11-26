تعرف على الفرق بين أنواع الجرائم الثلاثة وعقوبتها

فرق قانون العقوبات المصري، بين 3 أنواع من الجرائم، وفصلها وحدد عقوبة كلا منها، حيث نص القانون في الباب الثاني، على أنواع الجرائم، وذكرت المادة 9 أن الجرائم ثلاثة أنواع:
(الأول) الجنايات.
(الثاني) الجنح
(الثالث) المخالفات
كما نصلت المادة 10 على أن الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
- الإعدام.
- السجن المؤبد.
- السجن المشدد.
- السجن.
وجاء بالمادة 11 ، أن الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
- الحبس.
- الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.
ونصت المادة 12 على أن المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.
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