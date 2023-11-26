اليابان: ارتفاع الميول الانتحارية بين الأطفال منذ تفشى "كورونا"

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كشفت دراسة يابانية نشرت اليوم /الأحد/ عن ارتفاع أعداد الأطفال الذين يعانون من ميول انتحارية فى البلاد منذ تفشى وباء "كورونا" بداية عام 2020 وحتى الآن.



وأفاد باحثون فى المركز القومى لصحة وتنمية الطفل فى اليابان بأن مسحا أجرى فى 31 مؤسسة صحية متخصصة فى الرعاية النفسية للأطفال ، توصل إلى أن أعداد الأطفال الذين يعانون من الميول الانتحارية ارتفع خلال الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2023 إلى 214 طفلا مقارنة بـ135 طفلا عام 2019 قبل تفشى الوباء بنسبة زيادة 60 %.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن 110 طفلا حاولوا الانتحار خلال عام 2022 قبل زيارة أية مؤسسة رعاية مقارنة بـ63 طفلا فى 2019 أى بنسبة زيادة 70 %.



وأوضح نائب رئيس المركز الدكتور كويدا تاتسويا أن القيود المفروضة للحد من العدوى ربما أثرت سلبا على قدرة الأطفال على التواصل ..قائلا : "إن عدد الأطفال الذين يعانون من أفكار انتحارية ربما يتزايد وأن المجتمع بحاجة إلى خلق بيئة يمكن للأطفال الشعور بالارتياح داخلها".