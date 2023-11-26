الهلال الأحمر الفلسطيني: وصول 50 شاحنة مساعدات شمال غزة اليوم بشكل مباشر

كتب محمد شعلان

أكد عبد الجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الأمور في غزة تسير على الأرض بشكل أفضل من ناحية أمان الطواقم الطبية التي تؤدي عملها، مشيرا إلى تمكنهم من إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة بشكل مباشر.

وأشار عبد الجليل حنجل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أنه لأول مرة تدخل 53 شاحنة لغزة وشمالها أمس، إضافة إلى 6 شاحنات للأونروا، إنما اليوم دخلت 50 شاحنة ووصلت بشكل مباشر لشمال غزة وقبل أيام كان مستحيل إيصال أي شيء لهذه المناطق وما زالت الأمور هناك صعبة.

وتابع: موضوع وصول الوقود ننتظر تأكيدات اليوم من طواقم الهلال الأحمر في شمال القطاع ونحاول قدر المستطاع توسيع نشاطات كوادرنا الطبية في شمال قطاع غزة، مؤكدا أن توصيل المساعدات للشمال أمر مهم للغاية حيث تعاني منذ اسابيع ودخول الشاحنات يسهم في تشغل بعض المستشفيات والمراكز الطبية التي توقفت.