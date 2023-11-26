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لقطاعى الصحة والإغاثة..

الهلال الأحمر الفلسطينى: إيصال أكثر من 50 شاحنة مساعدات لقطاع غزة أمس

الأحد، 26 نوفمبر 2023 11:08 ص
الهلال الأحمر الفلسطينى: إيصال أكثر من 50 شاحنة مساعدات لقطاع غزة أمس مساعدات الهلال الأحمر
كتب محمد عبد العظيم

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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إيصال أكثر من 50 شاحنة مساعدات لغزة أمس دعما للقطاعين الصحي والإغاثي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي خرجوا من سجن "عوفر" الإسرائيلي في مدينة "بيتونيا" الواقعة غرب محافظة رام الله، والبيرة بوسط الضفة الغربية المحتلة، وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنّ المجموعة الثانية من المحتجزين الذين أفرجت عنهم الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة وصلت إلى إسرائيل مساء السبت.

ونجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية، وجرى استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، كما كان مقررًا لها.

 







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