النمسا تعلن التعرف على جنسيات ضحايا تحطم طائرة بغرب البلاد

أعلنت الشرطة فى النمسا، اليوم الأحد، التعرف على جنسيات ضحايا تحطم طائرة خفيفة بغرب البلاد أمس، مبينة أنهم يحملون جنسية التشيك.

وذكر راديو "براغ الدولي" فى نشرته الإنجليزية أنه يجرى التحقق من هويات الضحايا وهم رجلين وامرأتين بالتعاون مع السلطات التشيكية.

وكانت الطائرة فى طريقها من منطقة "بوهيميا" التشيكية إلى كرواتيا عندما تحطمت فى النمسا، فيما لا زالت السلطات تحقق فى سبب الحادث.

وذكرت الشرطة - فى بيان - أن الطائرة تحطمت بالقرب من منطقة جريناو ام المتال، وتم إطلاق عملية بحث واسعة للعثور على حطامها فى منطقة جبليةـ كانت قد شهدت تساقطا كثيفا للثلوج.

وأكدت الشرطة، أنه تم فتح تحقيق فى حادث تحطم الطائرة الذى لا يزال سببه مجهولا وكذلك الوجهة النهائية للطائرة، فيما لم يتم التعرف على هوية ضحايا الحادث، بشكل فوري.