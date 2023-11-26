النمسا تتعهد بتقديم 3.8 مليون يورو إضافية لمبادرة الحبوب الأوكرانية

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أعلنت النمسا اليوم /الأحد/ أنه ستقدم 3.8 مليون يورو إضافية لصالح مبادرة الحبوب الأوكرانية.



ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن منشور لوزارة الخارجية النمساوية عبر منصة التواصل الإجتماعى "إكس" أن "النمسا تكرر التأكيد على أنه لا ينبغى أبدا استخدام الغذاء كسلاح، وتتعهد بتقديم 3.8 مليون يورو إضافية لمبادرة الحبوب من أوكرانيا للمساهمة فى الأمن الغذائى العالمي".



وقالت وزارة الخارجية النمساوية أيضا إنها تحيى ذكرى ضحايا هولودومور، المجاعة التى كانت من صنع البشر وأودت بحياة ملايين الأوكرانيين قبل 90 عاما.



وكانت النمسا أعلنت قبل عام عن دعمها لمبادرة الحبوب من أوكرانيا وساهمت بمبلغ 8ر3 مليون يورو لتوريد الحبوب الأوكرانية إلى المحتاجين فى إثيوبيا والسودان.