اليوم السابع
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المشدد 10 سنوات لعاطل ضرب عاملا بماسورة حديدية وأحدث له عاهة مستديمة بالخانكة

الأحد، 26 نوفمبر 2023 01:04 م
المشدد 10 سنوات لعاطل ضرب عاملا بماسورة حديدية وأحدث له عاهة مستديمة بالخانكة حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وحسام رشدي عمار، وأمانة سر نادر السقا، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لعاطل، لاتهامه بالتعدي على شخص باستخدام سلاح أبيض "ماسورة حديدية" برأسه، وإحداث عاهة مستديمة له بنسبة 60%، يستحيل برؤها، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
 
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9724 جنح مركز الخانكة لسنة 2020، والمقيدة برقم 3082 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد ح ع"، عاطل، ضرب المجني عليه سيد نجدي أحمد سليم، عمداً مع سبق الإصرار، بأن قام بتسديد ضربة باستخدام سلاح أبيض "ماسورة حديدية"، محل الاتهام التالي استقرت برأسه فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي من الجسم، والتي تقدر نسبتها بنحو 60%، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
 
وتابع أمر الإحالة، أن الضربة التي تلقاها المجني عليه نتج من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، والتي تمثلت في كسر بالعظم الجداري الأيسر وشلل بالجانب الأيمن، كما أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "ماسورة حديدية".






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