الكشف على 1075 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بحى المستقبل فى العبور.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى حى المستقبل التابع لإدارة العبور، يومى الجمعة والسبت 24، 25 / 11 / 2023، وذلك فى إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، فى بيان لها، أنه تم الكشف خلالها على 1075 مواطن مجانا، من خلال وجود عيادات طبية فى مختلف التخصصات، حيث تنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبى فى التخصصات المختلفة (الباطنة - الأطفال – الجراحة - النساء - الأسنان -رمد – جلدية - تنظيم أسرة).

وتابعت المديرية، أنه جاء ذلك إلى جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول فى الدم وكذلك قياس السكر التراكمى، بالإضافة إلى وجود معملى دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحى للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.



إقبال المواطنين على القافلة



القافلة الطبية بحي المستقبل بالعبور



جانب من القافلة الطبية