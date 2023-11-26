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القاهرة الإخبارية: قطاع غزة يستقبل 200 شاحنة مساعدات يوميا خلال الهدنة

الأحد، 26 نوفمبر 2023 09:57 ص
القاهرة الإخبارية: قطاع غزة يستقبل 200 شاحنة مساعدات يوميا خلال الهدنة دخول المساعدات لغزة من معبر رفح
كتب محمد عبد العظيم

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قالت مني عوكل مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن قطاع غزة يستقبل حوالي 200 شاحنة مساعدات يوميا خلال الهدنة، متابعة: "تواصل دخول شاحنات غاز المنازل إلى القطاع".

وأضافت خلال تغطية للقناة: "تواصل علميات انتشال الضحايا بين ركام الدمار والحرب.. والقطاع يشهد انتظام نسبي بخدمات الكهرباء والمياه".

وكانت الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي خرجوا من سجن "عوفر" الإسرائيلي في مدينة "بيتونيا" الواقعة غرب محافظة رام الله، والبيرة بوسط الضفة الغربية المحتلة، وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنّ المجموعة الثانية من المحتجزين الذين أفرجت عنهم الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة وصلت إلى إسرائيل مساء السبت.

ونجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية، وجرى استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، كما كان مقررًا لها.

 







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