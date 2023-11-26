القائمة تضم أول أسير من غزة..أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى المفرج عنهم اليوم

نشرت المؤسسات المعنية بأوضاع الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين الذين سيجري الإفراج عنهم اليوم بعد تسليم حركة حماس لـ 13 أسيرا إسرائيليا.

وتضم القائمة التي تضم الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين أسماء 39 أسيرا أبرزهم أول أسير يتم تحريره من قطاع غزة وهو الطفل علاء فتحي عبد الهادي أبو سنيمة من سكان رفح الفلسطينية.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أسماء الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم اليوم.

نشرت المؤسسات المعنية بأوضاع الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين

القائمة تضم أول أسير يتم تحريره من قطاع غزة وهو الطفل علاء فتحي من سكان رفح

سيجرى الإفراج عن الدفعة الثالثة اليوم بعد تسليم حركة حماس لـ 13 أسيرًا إسرائيليًا

وضمت القائمة أسماء كلا من:

سلطان سامر محمود سرحان / القدس

قسام إياد أحمد أعور / القدس

محمد أحمد محمود أعور / القدس

نصر الله إياد أمجد أعور / القدس

خليل أحمد خليل أعور / القدس

أمين محمد أمين عباسي / القدس

مصطفى محمد إبراهيم عباسي / القدس

أحمد قادري محمود شيحة / القدس

سمير سامر سمير بختان / القدس

محمد عبودة حسن غيث / القدس

موسى حميدان فضل محتسب / القدس

ايهم عدنان صبحي شاعر / القدس

ريان عدنان حسن عتيق / القدس

مالك مراد خالد بوجة / القدس

محمد إبراهيم محمد عبد الجبار / القدس

نشأت باسم طالب دوابشة / القدس

يوسف فواز فايز برقان / القدس

نور الدين زياد راشد قواسمى / القدس

غنام موسى غنام أبو غنام / القدس

حسن ياسر حسن ياسر / القدس

عبد الرحمن عامر فخرى الزغل / القدس

محمود نمر عيد عطا / رام الله

عمر عماد حسن عطشان / رام الله

عبادة حسام أحمد خليل / رام الله

خليل محمد بدر زماعرة / الخليل

حسن وليد جمال صبارنة / الخليل – حلحول

زيد نعيم شحدة عرعر / الخليل

عمار محمود يوسف ثوابتة / بيت لحم

يزن عامر علي صباح / بيت لحم

موسى مهند موسى الوريدات / اريحا

موعد عمر عبد الله الحاج / اريحا

أسامة نايف أسامة مرمش / نابلس

إبراهيم مؤيد إبراهيم ظافر / طولكرم

عمر شاكر سهيل محاجنة / طولكرم

عدنان حازم عدنان عيد / طولكرم

أحمد عطية أحمد العديني / قلقيلية

مجد رائد مسعود فريحات / جنين

وحيد إسماعيل جميل صبيح / جنين

علاء فتحي عبد الهادي أبو سنيمة / رفح