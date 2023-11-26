اليوم السابع
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الرعاية الصحية تطلق الملتقى الدولى السنوى الرابع للهيئة

الأحد، 26 نوفمبر 2023 09:21 ص
الرعاية الصحية تطلق الملتقى الدولى السنوى الرابع للهيئة الهيئة العامة للرعاية الصحية
كتب ـ وليد عبد السلام

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تزامنًا مع مرور 4 سنوات على تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمنظومة التغطية الصحية الشاملة من محافظة بورسعيد رسميًا، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. تطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، الملتقى الدولي السنوي الرابع للهيئة، تحت شعار "مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة: من الإصلاح إلى التميز"، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين وسفراء بعض الدول وشركاء نجاح المنظومة من كل الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة، بالإضافة الي العديد من الشخصيات البارزة والمستثمرين في القطاع الصحي على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك عدد من رؤساء هيئات الصحة بعدد من الدول العربية والأجنبية.
 
وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إلى أن الملتقى الدولي السنوي الرابع لهيئة الرعاية يحتفي بالإنجازات والنجاحات التي حققتها خلال 4 سنوات، بداية من تطوير الخدمات الطبية والعلاجية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتأهيل المنشآت الصحية للتسجيل والاعتماد، وتدريب القوى البشرية، وتطبيق مفاهيم الحوكمة والصيدلة الإكلينيكية، وتعزيز التحول الأخضر في الرعاية الصحية، وتنمية السياحة العلاجية،.. إلخ، بالإضافة إلى استعراض أفضل التجارب والممارسات الناجحة والنماذج الملهمة لتحقيق التميز في الرعاية الصحية.
 
وأضاف السبكي، أن الملتقى الدولي الرابع لهيئة الرعاية يشهد عرض ثاني هولوجرام تفاعلي عن إنجازات الإصلاح الصحي الشامل ومجهودات هيئة الرعاية الصحية للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر وأهدافها وخططها المستقبلية، كما يشهد توقيع مذكرات تفاهم للتعاون مع كبرى الشركات الرائدة في القطاع الصحي، ويتضمن جلسات نقاشية وتفاعلية حول موضوعات الرعاية الصحية المبنية على القيمة وأحدث الابتكارات في الرعاية الصحية.
 
وأضاف السبكي، أن الملتقى الدولي الرابع لهيئة الرعاية يكرم رموز عمل الرعاية الصحية، والإعلاميين، وشركاء النجاح، والفائزين في المسابقة السنوية للملتقى لما بذلوه من جهود مضنية ساهمت في تحقيق إنجازات الهيئة، وتعزيز ريادتها في مجال الرعاية الصحية عربيًا وأفريقيًا وعالميًا.
 
وتابع السبكي: أن الملتقى الدولي الرابع لهيئة الرعاية يؤكد التحول الإيجابي في قطاع الرعاية الصحية، ويمثل منصة فريدة لتشجيع كافة الفاعلين في القطاع الصحي على تعزيز التعاون والشراكات فيما بينهم ومع مختلف الجهات المعنية لتحقيق التميز والتقدم المستدام وفقًا لرؤية مصر 2030.
 
 
 
 






الرعاية الصحية

التأمين الصحى الشامل

بورسعيد

محافظات التأمين الصحى



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