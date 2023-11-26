اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 نوفمبر 2023 07:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يوجه الشكر لأمير قطر لجهوده مع مصر لإتمام الهدنة الإنسانية فى غزة

الأحد، 26 نوفمبر 2023 06:29 م
الرئيس السيسى يوجه الشكر لأمير قطر لجهوده مع مصر لإتمام الهدنة الإنسانية فى غزة الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص الشكر والتقدير إلى الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله، والتي تكاملت مع الجهود المصرية لاتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.
 
وأعرب الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى- عن تطلعه للمزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة.

وقال الرئيس السيسي: "أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله، والتي تكاملت مع الجهود المصرية لاتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، وأتطلع للمزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة".

Capture
منشور الرئيس السيسي 

 







اتفاق غزه

اتفاق غزة

هدنة غزه

هدنة غزة

هدنة حماس واسرائيل

اتفاق الهدنة بين حماس واسرائيل

الوساطة المصرية فى غزة

هدنة انسانية فى غزة

تبادل الاسرى

اتفاق تبادل الأسرى

غزة

اخبار غزة

حركة حماس

هدنة إنسانية

اسرائيل وحماس

صفقة تبادل الاسرى

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة