الداخلية توزع مساعدات على السيدات والمرأة المعيلة.. فيديو وصور

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نظمت وزارة الداخلية قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين - مواد غذائية) بالمجان على السيدات وخاصة المرأة المعيلة بالمناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بنطاق مديريات أمن ( القاهرة – الإسكندرية – الشرقية – الغربية – الإسماعيلية – السويس)، فى ضوء حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين ومراعاة البُعد الإنسانى والإجتماعى وحرصها الدائم على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وبمناسبة حملة الـ (16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة) وفى إطار مبادرة ( كلنا واحد - معك فى كل مكان )، وتأكيداً على حرص رجال الشرطة على المساهمة الإيجابية والفعالة لرفع العبء عن كاهل المواطنين لتظل دائما وزارة الداخلية حصن أمان للمواطنين.

ولاقت تلك المبادرة إشادة كبيرة من السيدات وخاصةً المرأة المعيلة مثمنين ما لمسوه من حرص وزارة الداخلية على تخفيف العبء عن كاهلهن وتقديم الدعم اللازم لهن على مدار العام لكون المرأة ركيزة أساسية للمجتمع .