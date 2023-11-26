اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 نوفمبر 2023 09:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه

الأحد، 26 نوفمبر 2023 09:03 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه حملة أمنية - أرشيفية
محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بنطاق محافظتى "الشرقية – الإسماعيلية") لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
 
قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 






الداخلية

وزارة الداخلية

مخدرات

اسلحة نارية

الشرقية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة