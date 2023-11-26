اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأمم المتحدة: وصول 61 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة

الأحد، 26 نوفمبر 2023 08:06 ص
الأمم المتحدة: وصول 61 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة مساعدات - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الأمم المتحدة ، اليوم الأحد، عن وصول 61 شاحنة تحمل إمدادات طبية وغذاء وماء أفرغت حمولتها في شمال غزة من أصل 248 شاحنة مساعدات إنسانية وصلت إلى القطاع المحاصر منذ دخول الهدنة بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، إنه تم تسليم 11 سيارة إسعاف وثلاث حافلات وسرير طبي مسطح لمستشفى الشفاء الذي شهد قتالا عنيفا في الأيام الأخيرة، وذلك "للمساعدة في عمليات الإخلاء".

وأضاف بيان (أوتشا) أنه "كلما طال أمد الهدنة، تمكنت وكالات الإغاثة الإنسانية من إرسال مزيد من المساعدات إلى غزة وعبرها"، موجها الشكر إلى جمعيتي الهلال الأحمر الفلسطيني والمصري.

ورحب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالإفراج عن مزيد من الرهائن، مجددا دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وقد وصلت دفعة رهائن ثانية في وقت مأخر من مساء أمس أفرجت عنهم حركة حماس إلى إسرائيل التي أطلقت بدورها سراح مجموعة ثانية من المعتقلين الفلسطينيين، في اليوم الثاني من الهدنة بعد سبعة أسابيع من حرب مدمرة.

 







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غزة

مساعدات

قطاع غزة




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