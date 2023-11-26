الأمم المتحدة: وصول 61 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، إنه تم تسليم 11 سيارة إسعاف وثلاث حافلات وسرير طبي مسطح لمستشفى الشفاء الذي شهد قتالا عنيفا في الأيام الأخيرة، وذلك "للمساعدة في عمليات الإخلاء".

وأضاف بيان (أوتشا) أنه "كلما طال أمد الهدنة، تمكنت وكالات الإغاثة الإنسانية من إرسال مزيد من المساعدات إلى غزة وعبرها"، موجها الشكر إلى جمعيتي الهلال الأحمر الفلسطيني والمصري.

ورحب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالإفراج عن مزيد من الرهائن، مجددا دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وقد وصلت دفعة رهائن ثانية في وقت مأخر من مساء أمس أفرجت عنهم حركة حماس إلى إسرائيل التي أطلقت بدورها سراح مجموعة ثانية من المعتقلين الفلسطينيين، في اليوم الثاني من الهدنة بعد سبعة أسابيع من حرب مدمرة.