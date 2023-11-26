اعترافات لصوص سيارات بنى سويف: نفذنا 9 جرائم سابقة بأسلوب المفتاح المصطنع

كتب سليم على

أدلى 3 عاطلين باعترافات تفصيلية ، أمام جهات التحقيق في بنى سويف، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في سرقة سيارات المواطنين في بنى سويف.

وأضاف المتهمون أمام النيابة، أنهم نفذوا 9 جرائم سرقة سابقة مستخدمين أسلوب المفتاح المصطنع، لافتين إلى أنهم يقوموا بتتبع الضحية المقرر سرقة سيارته ومتابعة تحركاته والمكان الذى يترك فيه سيارته، ثم يضعون خطة محكمة لتنفيذ عملية السرقة في الساعات المتأخرة من الليل بعد التأكد من غياب المارة ويضعوها في مكان أمن تمهيدا لبيعها دلى عميلهم سىء السمعة.

عقوبة السرقة

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.