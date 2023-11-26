اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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استشهاد طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة "البيرة" الملاصقة لرام الله

الأحد، 26 نوفمبر 2023 12:15 ص
استشهاد طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة "البيرة" الملاصقة لرام الله انتهاكات الإحتلال الاسرائيلى
أ ش أ

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استشهد الطفل الفلسطيني محمد رياض صالح (16 عامًا)، مساء السبت، مُتأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جبل الطويل بمدينة البيرة الملاصقة لرام الله بوسط الضفة الغربية المحتلة.
 
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - في بيان صحفي - بوجود إصابة على مدخل مستوطنة "بساجوت" المُقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في مدينة "البيرة"، مضيفة أن قوات الاحتلال منعت طواقمها من الوصول إلى الإصابة.
 
وأوضحت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال عقب إطلاقها النار على مواطن رفضت تسليمه إلى طواقم الهلال الأحمر، واعتقلته.
 
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد محمد رياض صالح (16 عاما)، في مدينة البيرة.






فلسطين

استشهاد طفل فلسطينى

رام الله



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