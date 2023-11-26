إضراب 250 ألف مدرس بالمغرب يدفع وزارة التعليم لـ"التعليم عن بعد"

إيمان حنا

يتجه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة فى المغرب، شكيب بنموسى، إلى التعليم عن بعد لمواجهة إضراب المعلمين المطالبين بإسقاط النظام الأساسى. وفق صحيفة "الأخبار" المغربية.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية بالمغرب عن فتح منصة رقمية وطنية خاصة بالدعم التربوى الرقمى عن بعد، وتطبيق الهاتف المحمول المرتبط بها بشكل مجانى، بسبب استمرار إضرابات المدرسين.

وقالت الوزارة، فى بيان لها، إن هذه المبادرة تأتى فى سياق مواصلة توظيف التكنولوجيا الحديثة فى العملية التعليمية، وخاصة ما يتعلق بالدعم التربوى الموجه لمعالجة التعثرات الدراسية فى حينها، وتعزيز التعلمات الأساس والكفايات اللازمة.

فى هذا السياق، نوهت" الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ " إلى الضرر الكبير للتلاميذ جراء ما تشهده الساحة التعليمية من توتر، معربة عن تخوف الأسر من التعثر فى نتائجأبنائهم الطلبة، مؤكدين أن المؤسسات أصبحت خالية من التلاميذ ودعت إلى العمل على حلحلة هذا الوضع لضمان استقرار التلاميذ ولتعود الحياة الطبيعية للمدارس، مشددة على أن وزارة التربية الوطنية مطالبة بتعويض الساعات المهدرة، وأكدت أن التلاميذ لم يتلقوا ولو درسا واحدا فى بعض المواد وأن 12 ألف مدرسة معطلة و250 ألف أستاذ مضرب و600 مليون ساعة دراسية ضاعت، و7 ملايين تلميذ معنيون بهذا الوضع المتردى، الذى ينبغى التدخل اليوم لوقفه وعودة الاستقرار والحياة لمؤسسات التعليم العمومى أسوة بالمدارس الخصوصية.