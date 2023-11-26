إصابة 3 طلبة فلسطينيين فى إطلاق نار بأمريكا بسبب الكوفية

وكالات

قال السفير الفلسطينى لدى بريطانيا، حسام زملط، مساء الأحد، إن ثلاثة طلبة فلسطينيين أصيبوا بطلقات نارية بينما كانوا فى الولايات المتحدة حيث يدرسون.

وكتب حسام زملط على حسابه الرسمى بموقع "إكس" (تويتر سابقا) أن ثلاثة شبان فلسطينيين هم: هشام عورتاني، وتحسين علي، وكنان عبد الحميد يدرسون فى جامعة ييل وغيرها من الجامعات الأمريكية.





وقال إنهم تعرضوا لإطلاق النار الليلة الماضية بينما كانوا فى طريقهم إلى عشاء عائلى فى مدينة بيرلينغتون بولاية فيرمونت.

وأضاف زملط أن كل ما فعله هؤلاء الشبان "هو ارتداء الكوفية الفلسطينية، ووصف الدبلوماسى الفلسطينى حالة الشبان الثلاثة بأنها خطيرة بينما أكدت وسائل إعلام أمريكية وقوع حادثة إطلاق نار تجاه ثلاثة شبان فى بيرلينجتون.

وذكرت أن الشرطة الأمريكية تلقت بلاغا عن إطلاق نار عند الساعة السادسة والنصف مساءً، السبت، وأضافت أن عناصر الشرطة وجدوا لدى وصولهم ثلاثة شبان فلسطينيين مصابين فى المكان.

ولم تحدد السلطات بعد مطلق النار فى الهجوم.

وتطرق السفير الفلسطينى فى لندن إلى حادثة طعن طفل فلسطينى 26 مرة حتى موته قبل أسابيع بالولايات المتحدة، فى حادثة مرتبطة بالحرب على غزة.

وطالب زملط بوقف الجرائم ضد الفلسطينيين، وتوفير الحماية له.