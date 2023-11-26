إسرائيل تستدعى سفير أيرلندا لتوبيخه بسبب كلمة فى تغريدة.. اعرف القصة

كتبت رباب فتحى

هاجم وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فرادنكار، بعد أن وصف إسرائيلية تحمل جنسية إيرلندية بأنها كانت "مفقودة" ولم يقل "مخطوفة" في قطاع غزة.

وكتب رئيس الوزراء الإيرلندي، في تغريدة عبر منصة "إكس" الأحد: "هذا يوم من الفرح والراحة الهائلين لإيميلي هاند وعائلتها، حيث تم العثور على طفلة بريئة فُقدت، ونحن نتنفس الصعداء بعد الاستجابة لصلواتنا".

وكانت إيميلي مع الأسرى الإسرائيليين في غزة، والذين شملتهم الدفعة الثانية من عملية التبادل أمس السبت.

وأغضبت التغريدة كوهين، فرد بتغريدة قائلا: "السيد رئيس الوزراء، يبدو أنك فقدت بوصلتك الأخلاقية وتحتاج إلى التحقق من الواقع".

وأضاف: "لم تكن إيميلي هاند مفقودة، بل تم أسرى من جانب حركة حماس".

وقالت صحيفة "جارديان" الأيرلندية، إن كوهين قال إنه استدعى السفير الأيرلندي في تل أبيب "لتوبيخه" بعد بيان فارادكار.

وردا على ذلك، قال وزير الإنفاق العام الأيرلندي باسكال دونوهو إن فارادكار أدان بشكل لا لبس فيه العنف ".

وأكد لبى بى سى "لقد كان رئيس الوزراء واضحاً في إدانة العنف ، كما دعا القوات العسكرية الإسرائيلية إلى ضبط النفس..إن هذا يظهر أيضًا ما يمكن أن تحققه الدبلوماسية التي تمارسها الحكومة الأيرلندية من وكذلك من قبل الحلفاء والشركاء في مصر وأمريكا وقطر".