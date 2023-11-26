اليوم السابع
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إزالة 777 حالة إشغال طريق مخالف بمراكز محافظة البحيرة

الأحد، 26 نوفمبر 2023 11:08 ص
إزالة 777 حالة إشغال طريق مخالف بمراكز محافظة البحيرة إزالة إشغالات - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطرق، وذلك لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
 
وشددت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة لتلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه،وذلك لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.
 
وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة  حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق .
 
وأسفرت تلك الحملات عن  رفع 777 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك ،عبارة عن 682 حالة بدمنهور، 19حالة برشيد و76 حالة بأبو حمص وتحرير 55 محضر اشغال .
 
 
 






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