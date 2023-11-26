أونروا: المُساعدات المُدخَلة إلى غزة "نقطة فى محيط" احتياجات القطاع

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وصفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم /الأحد/، المساعدات التى تدخل لقطاع غزة الآن بأنها "نقطة فى مُحيط" الاحتياجات الإنسانية على أرض الواقع.

وقال المستشار الإعلامى لـ(أونروا) عدنان أبو حسنة - فى تصريح - "نحتاج إلى 200 شاحنة مساعدات يوميًا باستمرار لمدة لا تقل عن شهرين لتلبية الاحتياجات، وهناك حاجة إلى المزيد من الوقود للتمكن من تشغيل الخدمات والقطاعات التى تدعمها (أونروا) مثل تحلية المياه والصرف الصحى والمستشفيات والمخابز والاتصالات".



وأضاف: "الوضع الإنسانى شمالى غزة خطر، فلا يوجد مياه شرب ولا طعام، لذلك فإن المساعدات التى نرسلها مهمة.. نحن نرسل فى الوقت الحالى أيضًا قوافل باتجاه مدينة غزة وشمالها"، مُحذرًا من خطورة الوضع الإنسانى جنوبى القطاع وشماله.



وبدورها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فى بيان مقتضب، بإرسال قافلة مُساعدات مكونة من 50 شاحنة من رفح جنوب قطاع غزة نحو مدينة غزة وشمالها، موضحة أن القافلة مُحملة بمواد إغاثية وغذائية، ومياه شرب، وأدوية ومستلزمات إسعافية.



وأشارت إلى أن مجموعة من مُتطوعى الجمعية فى محافظتى غزة والشمال ستقوم باستقبال القافلة ومرافقتها لتوزيع المساعدات للمواطنين الصامدين فى المحافظتين.