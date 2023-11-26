أوكرانيا تعتزم تصدير 75% من محصولها الزراعي

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قال رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميهال ،السبت إن إجمالي المحاصيل الزراعية لأوكرانيا يبلغ 79 مليون طن وأن البلاد ستستهلك 25% فقط من هذا المحصول.

وأوضح شميهال، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم"، أن بقية هذه الكميات والتي تمثل 75% سيتم تصديرها إلى الخارج "إلى الدول التي تعاني من مجاعات".

وشدد شميهال في بيان صادر عنه على أن الصادرات الزراعية الأوكرانية "ستكون وتظل عامل استقرار داخل سوق الغذاء العالمي"، مضيفا أن "170 ألف طن من المنتجات الغذائية قد تم إرسالها بالفعل إلى دول إثيوبيا والصومال وكينيا كجزء من مبادرة الرئاسة الأوكرانية".