أطعمة تجنب دمجها مع الأسماك أبرزها الحليب

كتبت فاطمة ياسر



على الرغم من أن السمك له العديد من الفوائد الصحية بسبب غناه بالبروتين والأوميجا 3، إلا أن هناك بعض الأطعمة التي يفضل عدم تناولها معه تجنبا للتعرض لمضاعفات الصحية، أبرزها مشاكل في الجهاز الهضمي، وذلك وفقا لموقع timesofindia.

وأكد التقرير أن الأسماك تساهم في تقوية الجهاز المناعي والصحة العامة، إلا أن دمجها مع أطعمة أخرى يشكل خطرا على صحتك، ومنها:



- الحليب أو مشتقاته

يتسبب تناول هذه الأطعمة مع الأسماك للشعور بعدم الراحة في الجهاز الهضمي، ويعرضك للانتفاخ وألم في المعدة، ويزيد من تعرضك للالتهابات في الجلد، والحساسية، والسبب أن الأسماك غنية بالبروتين وبعض المركبات التي تؤثر على عملية الهضم.



- الأطعمة المصنعة والمقلية

تناول الأطعمة المصنعة أو المقلية مع الأسماك تتسبب في تعرضك لمشاكل في القلب والأوعية الدموية، والسبب في هذا الأمر يرجع إلى تكوين مستويات عالية من الدهون المشبعة والمتحولة.



- النشويات

تناول الأسماك مع النشويات كالبطاطس والمكرونة يعرضك للكثير من المشاكل الصحية في الجهاز الهضمي، ويتسبب في بطء عملية الهضم، ويتسبب في زيادة الانتفاخ، وألم المعدة.



- الأطعمة الحارة

الإكثار من الأطعمة الحارة مع الأسماك يزيد من تعرض الجهاز الهضمي للكثير من المشاكل، وأبرزها سوء الهضم، والانتفاخ، ولذا عليك تجنب إضافتها على الطعام.



- البقوليات

العدس والفول والحمص والفاصوليا النشفة، أطعمة يجب عدم دمجها مع الأسماك، لأنها تزيد من فرص تعرضك للإصابة بالانتفاخ، والغازات، ولذا يجب عدم تناولها معا.