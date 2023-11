أحلامهم مختلفة.. طفل يرغب فى تعلم اللغة الإنجليزية لإيصال القضية الفلسطينية للعالم

يحلم الأطفال عادة، بتعلم اللغات المختلفة، لتفتح لهم فرصًا أكبر فى العمل وتوفير حياة أفضل، والسفر أيضًا، إلا أطفال فلسطين وشكل خاص أطفال غزة، فيحلم البعض منهم بتعلم اللغات وخاصة الإنجليزية فقط لإيصال صوتهم ومعاناتهم، وقضيتهم للناطقين باللغة الإنجليزية، وإيضاح الصورة للعالم، وكم الظلم الذى يتعرض له ساكنو القطاع.

الطفل حسن الغلبان، البالغ من العمر 12 عامًا، وهو نازح لإحدى المدارس فى خان يونس ظهر فى فيديو وهو يجلس وسط الركام وحطام المنازل، بسبب القصف الإسرائيلى المتواصل لمنازلهم، وهو يغرب فى تعلم اللغة الانجليزية، للحديث عن القضية الفلسطينية، وقال: "بدى أخاطب العالم بالانجليزية، عأساس أن العالم يفهمنا، دول العالم تفهمنا".

وبلغة إنجليزية تخلو من الدقة، تحدث الطفل، محاولاً وصف المعاناة، والعنف المستمر الذى تواصله قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق المواطنين العزل فى القطاع، وأشار فى حديثه إلى أن السيدات والأطفال فى غزة، يموتون بسبب قصف إسرائيل، للمنازل والمدارس والمستشفيات، مستنكرًا الصمت تجاه ما يحدث فى فلسطين.

Hassan AlGhalban, 12 years old displaced to a school in Khan Yunis, dreams of studying English language to convey the voice of the oppressed to the world.

حسن الغلبان، 12 عاماً نازح لأحدى المدارس في خانيونس، يحلم بدراسة اللغة الانجليزية