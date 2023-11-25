5 معلومات حول طبيعة وشكل امتحانات الثانوية العامة 2024.. تعرف عليها

كتب محمود طه حسين

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق ضوابط العام الماضى، نرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات حول طبيعة وشكل الامتحانات.

- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق نظام "الأوبن بوك" حيث يحصل الطلاب على كتيب مفاهيم يتضمن القواعد والقوانين التى يحتاجها الطالب.

- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 ، فى المدارس بلجان مؤمنة وتعقد بنظام الأسئلة المفتوحة التى تقيس الفهم ونواتج التعلم الحقيقة وليست بالضرورة أن تكون الأسئلة من المنهج نصا.

- تكون الأسئلة من المنهج الدراسى بأكمله من بداية العام الدراسى وحتى انتهاء المنهج الدراسى وفق خريطة توزيع المقررات الدراسية 2024.

- من المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 منتصف يونيو المقبل وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

- تعقد امتحانات الثانوية العامة وفق امتحان موحد لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية وتعقد اختبارات الثانوية العامة دور أول فى يونيو ودور ثان يتم تحديد موعده

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد على أن تطوير الثانوية العامة سيكون فيها ريادة أعمال والذكاء الاصطناعي، وسيتم عمل حوار كبير مجتمعي، ونبحث نظم التقييم والمناهج، مشددا على أن امتحانات الثانوية العانة هذا العام كما دون تغيير .