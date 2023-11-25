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27 نوفمبر.. آخر موعد للتقدم لمسابقة النشاط العلمى بجامعة حلوان

السبت، 25 نوفمبر 2023 01:00 ص
27 نوفمبر.. آخر موعد للتقدم لمسابقة النشاط العلمى بجامعة حلوان جامعة حلوان
محمد صبحى

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تواصل إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان ، فاعليات مسابقة أفضل CD على مستوى كليات الجامعة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكدت جامعة حلوان، أنه على  الطلاب الراغبين بالمشاركة تجهيز الـ-CD وتقديمه مع البطاقة الجامعية والكارنيه إلى إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي برعاية شباب جامعة حلوان بمبنى (و) بإدارة الجامعة، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 27 نوفمبر 2023.

وتتطلب المسابقة من الطلاب تقديم بحث اجتماعي أو طبي أو هندسي وغيرها مع مراعاة وضوح الألوان وتنسيقها، وكذلك وضوح التعبير والتفاعل بين البرامج والمستخدم، والابتكار، واستخدام التعريفات، والإخراج الفني، بالإضافة إلى استخدام برامج الوسائط المتعددة مثل FLASH وPOWERPOINT

وسيتم التحكيم على قدرة الطالب على توصيل فكرة البحث إلى المحكم باستخدام الأساليب السابقة.

 







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