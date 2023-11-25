اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير النقل الروسى: خطوطنا الجوية خسرت 76 طائرة بسبب العقوبات الغربية

السبت، 25 نوفمبر 2023 07:03 م
وزير النقل الروسى: خطوطنا الجوية خسرت 76 طائرة بسبب العقوبات الغربية الخطوط الروسية
أ ش أ

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 أفاد وزير النقل الروسى فيتالى سافيلييف اليوم /السبت/، بأن الخطوط الجوية الروسية خسرت 76 طائرة بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا الاتحادية.

وقال سافيلييف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "فوجئنا عندما أرادوا الاستيلاء على الطائرات، فقدنا بشكل غير متوقع 76 طائرة ركاب كانت إما فى مواقف فنية، أو على وشك القيام ببعض الرحلات الجوية، وتم الاستيلاء عليها بكل بساطة"، مشيرا إلى أن 1167 طائرة ركاب تستخدم حاليا فى روسيا.


جدير بالذكر أن العقوبات الأمريكية والأوروبية حجبت الطائرات الروسية، على مدى أكثر من عام، أى وسيلة اتصال مع صانعى الطائرات وشركات الصيانة والعديد من الموردين للأجزاء الرئيسية للطائرات بهدف إجراء الصيانة الدورية.

 

 







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